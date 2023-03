WIBOR przestanie funkcjonować z końcem 2024 r. Firmy nie muszą się do tego specjalnie przygotowywać – mogą poczekać na korespondencję z banku i ograniczyć się do podpisania aneksów. Zdaniem mec. Zuzanny Zakrzewskiej, partnerki z kancelarii EY Law, lepiej jednak, by wykazały się aktywnością.