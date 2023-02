Maksymalne ceny energii elektrycznej dla wybranych grup odbiorców zostały wprowadzone w listopadzie ub.r. ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (dalej: ustawa o środkach nadzwyczajnych). Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą względem wspomnianych grup odbiorców stosować wyższych cen prądu, niż wynika to ze stawek wskazanych w ustawie . Na czym konkretnie polega wsparcie? Otóż przedsiębiorstwa energetyczne, które mają z odbiorcami uprawnionymi zawarte umowy kompleksowe lub umowy sprzedaży, są obowiązane stosować cenę maksymalną w rozliczeniach z nimi w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Muszą zatem stosować cenę energii elektrycznej wynoszącą nie więcej niż 785 zł/MWh.