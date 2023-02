„Sprzedajemy pozytywne opinie w sieci na takich portalach jak: Google, Facebook, Tripadvisor, Znany Lekarz, Widzowie live Facebook, Lajki na Facebook czy Instagram” - to cytat (pisownia oryginalna) z e-maila, który w lutym br. dotarł do polskich przedsiębiorców . Został wysłany z domeny .su, która w czasach początków internetu została przypisana do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W państwach powstałych po upadku ZSRR nadal bywa używana. W tym przypadku pełna nazwa domeny wskazuje, że wiadomość wysłano z Armenii.