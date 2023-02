Rozstrzygnięcie to nastąpiło na kanwie pozwu, jaki wytoczono przeciwko panu R. jako właścicielowi firmy H. W toku procesu, po wydaniu przez sąd I instancji orzeczenia (notabene niekorzystnego dla pozwanego), przekształcił on swoją firmę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością P. I już w imieniu tejże spółki złożył apelację. Legitymację do złożenia tego środka uzasadnił tym, że dotychczasowa działalność gospodarcza (której zresztą dotyczył proces) jest kontynuowana przez P. sp. z o.o. Pan R. – jak twierdził w apelacji – pokrył wkładem niepieniężnym udziały w spółce P. i przeniósł na tę spółkę wszystkie składniki majątku swojego dotychczasowego przedsiębiorstwa (prowadzonego jako osoba fizyczna), w tym prawo do nieruchomości i budynku, gdzie znajdowała się siedziba jego firmy. Zgodnie zaś z art. 5842 par. 1 kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.