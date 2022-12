Członka zarządu i spółkę łączy tzw. stosunek organizacyjny. Powstaje on po powołaniu danej osoby do zarządu. Za wykonywanie swoich obowiązków członkowi zarządu zasadniczo należy się wynagrodzenie. Źródłem jego przychodów może być wyłącznie stosunek organizacyjny (czyli sam fakt powołania do zarządu). Jednak spółkę i osobę powołaną do zarządu może jeszcze wiązać umowa dotycząca zatrudnienia (np. o świadczenie usług lub o pracę). W takim przypadku następuje dodatkowo nawiązanie stosunku obligacyjnego (będącego następstwem stosunku organizacyjnego).