Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał wyrok skazujący trzech obywateli Ukrainy (Serhiiego R., Pavla T. oraz Vladyslava Y.) za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym, polegających na podpalaniu obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

Mężczyźni prowadzili działania na szeroką skalę

Serhii R. i Pavlo T. zostali skazani również za utrudnianie śledztwa dotyczącego podpalenia sklepu IKEA w Wilnie (9 maja 2024 r.) oraz hali przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.) - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Pomogli oni Serhiiemu Chalyi uciec z Polski. Zorganizowali mu zakwaterowanie w warszawskim hotelu, pomogli kupić bilety lotnicze, wywieźli go z Polski do Czech, a także opłacili jego pobytu w hotelu w Austrii.

Pavlo T. został skazany na karę 5,5 lat więzienia, Serhii R. na 2,5 roku, a Vladyslav Y. jeden rok i cztery miesięcy więzienia.

Prok. Nowak zaznaczył, że wyrok jest nieprawomocny (jeden oskarżony złożył wniosek o uzasadnienie).

Serhii R., Pavlo T. oraz Vladyslav Y. zostali skazani w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez mazowiecki pion PZ Prokuratury Krajowej. Postępowanie dotyczy działania zorganizowanej grupy mającej dokonywać sabotażu oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Jej członkowie mieli wywoływać pożary obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terytorium państw należących do Unii Europejskiej.

Śledztwo w sprawie podpaleń

Śledztwo dotyczy między innymi podpalenia sklepu OBI przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie (14 kwietnia 2024 r)., podpalenia sklepu IKEA w Wilnie (9 maja 2024 r.), podpalenia Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.), a także przygotowania do podpalenia sklepu IKEA w Rydze na Łotwie.

W ramach ww. postępowania uzyskano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów, poza Serhiim R., Pavlem T. oraz Vladyslavem Y., również Daniilowi B., Oleksandrowi H., Oleksandrowi V., Serhiiemu Chalyi i innym osobom.

Rzecznik PK przekazał, że w toku postępowania ustalono, iż od 20 kwietnia 2024 r. Daniil B., na polecenie Oleksandra V. i Serhiiego Chalyi, przebywał na terytorium Republiki Litewskiej i dokonywał rozpoznania sklepów wielkopowierzchniowych w celu ustalenia możliwości pozostawienia w nich ładunków zapalających, a w konsekwencji wywołania pożarów.

Dokonane przez siebie ustalenia przekazywał Oleksandrowi V., przebywającemu na terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz Serhiiemu Chalyi, przebywającemu wówczas w Polsce.

Podpalenia również w Wilnie

8 maja 2024 r. Daniil B. wspólnie z Oleksandrem H., wykonując polecenia oraz instrukcje Oleksandra V. i Serhiiego Chalyi, skonstruowali urządzenia zapalające umożliwiające zdalne wywołanie pożaru, które Daniil B. zostawił wraz z substancją łatwopalną w sklepie IKEA w Wilnie.

W nocy 9 maja urządzenia te wywołały pożar IKEA w Wilnie. Daniil B. na polecenie Oleksandra V. i Serhiiego Chalyi stał w pobliżu sklepu i nagrywał pożar iakcję służb gaśniczych i ratunkowych. Następnie przesłał te nagrania w celu udokumentowania wykonania zadania oraz jego opublikowania na rosyjskich portalach propagandowych i w mediach. Daniil B. i Oleksandr H. tego samego dnia przyjechali do Warszawy.

11 maja Daniil B. otrzymał od przebywającego na terytorium Federacji Rosyjskiej Oleksandra V. polecenie udania się w pobliże CH Marywilska 44 w Warszawie i nagrania pożaru hali oraz akcji służb gaśniczych i ratunkowych.

Do pożaru centrum handlowego doszło dzień później. Daniil B. zrealizował zlecenie i nagrał pożar hali Marywilska 44, a następnie przesłał to nagranie Oleksandrowi V.

„W związku z udziałem Daniila B. i Oleksandra V. w pożarze CH Marywilska 44 prokurator ogłosił w maju tego roku zarzuty Daniilowi B., a nadto sporządził postanowienie o zarzutach wobec Oleksandra V. (zarzuty te nie zostały mu ogłoszone, gdyż przebywa obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej)” - zaznaczył prok. Nowak.

Podpalenie na zlecenie Rosji

Śledczy ustalili, że pożar hali przy Marywilskiej 44 był wynikiem podpalenia dokonanego na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Dotychczas nie ustalono bezpośrednich sprawców podpalenia.

„W ramach postępowania Serhii Chalyi jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz koordynowanie działań sabotażowych prowadzonych na terytorium Polski, Litwy i innych państw Unii Europejskiej. Zarzutów tych dotychczas nie udało się mu ogłosić, gdyż miejsce jego pobytu jest nieznane” - zaznaczył prok. Nowak.

Mężczyzna jest obecnie poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Za udzielenie mu pomocy w ucieczce z Polski skazani zostali właśnie Serhii R. i Pavlo T. (PAP)