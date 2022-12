Za wprowadzanie konsumentów w błąd przedsiębiorcom grozi kara do 10 proc. obrotu. UOKiK prowadzi też postępowania wyjaśniające w sprawie Agory oraz Grupy Interia.pl.

UOKiK stwierdził, że część materiałów o charakterze komercyjnym w serwisach obu spółek nie miała żadnych oznaczeń. Przy innych stosowano napisy typu: „artykuł we współpracy z partnerem”, „prezentacja partnera”, „partner materiału”, „partnerem treści jest…”, „partner serwisu”. Nie informują one czytelników, że mają do czynienia z reklamą.