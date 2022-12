Będą one mogły wnosić pozwy przeciw przedsiębiorcom stosującym praktyki naruszające interesy konsumentów. W postępowaniu sądowym będą one mogły nie tylko żądać zaniechania nieuczciwych praktyk, lecz także wysuwać roszczenia w imieniu konsumentów, którzy zgodzą się dołączyć do grupy. W grę wchodzą roszczenia pieniężne, unieważnienie umowy, wymiana bądź naprawa rzeczy albo obniżenie ceny. Konsumenci będą tylko musieli złożyć oświadczenie o przystąpieniu do grupy, a przed sądem będzie występowała już sama organizacja, która zostanie zwolniona z uiszczania kosztów sądowych. Przed wniesieniem pozwu o zaniechanie określonych praktyk organizacja będzie jeszcze musiała wezwać przedsiębiorcę do dobrowolnego zaprzestania kwestionowanej działalności i dać mu na to 14 dni.