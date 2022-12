TSUE odpowiadał na pytania przedstawione przez austriacki Sąd Najwyższy. W sporze w postępowaniu krajowym uczestniczyła spółka oferująca sprzedaż mebli oraz jej klient, który zawarł umowę o wartości ponad 10 tys. euro. W ogólnych warunkach umów stosowanych przez firmę zawarte było postanowienie, zgodnie z którym w przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany zapłacić zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 20 proc. kwoty brutto faktury albo naprawić rzeczywiście powstałą szkodę na zasadach ogólnych. Po kilkunastu dniach od podpisania kontraktu konsument odstąpił od umowy. W odpowiedzi na to firma wniosła do sądu pozew, w którym domagała się zapłaty ceny sprzedaży pomniejszonej o to, co zaoszczędziła wskutek niewykonania zamówienia. Żądanie oparła nie na odpowiedniej klauzuli z warunków ogólnych, ale wprost na powszechnie obowiązujących przepisach prawa cywilnego dotyczących odpowiedzialności kontraktowej.