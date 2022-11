– To bardzo ważna decyzja, bo UODO szeroko potraktował przesłankę ochrony mienia jako celu uzasadniającego zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych – komentuje mec. Łukasz Chruściel, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stepien Kanclerz | Littler. Okazało się bowiem, że zajmowanie czasu innych pracowników rozmową w trakcie obsługiwania przez nich maszyn w ruchu może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń i naruszyć interesy pracodawcy związane z ochroną jego mienia. Podobnie jak blokowanie ciągów komunikacyjnych w czasie takich rozmów. – Bardzo mnie cieszy takie podejście, gdyż dotychczas te przepisy były interpretowane bardzo wąsko, co pozwalało na wykorzystanie danych z monitoringu tylko w ewidentnych przypadkach bezpośredniego naruszenia mienia, np. przy kradzieży i jego niszczeniu. Decyzja UODO wskazuje, że wystarczy jedynie pośrednie zagrożenie mienia, by pracodawcy mogli wykorzystać dane z monitoringu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – wskazuje prawnik.