Poradnik przygotowali eksperci z Vialto Partners

Trzeba również pamiętać, że nawet jeżeli ktoś miałby pewność uzyskiwania jako samozatrudniony stałych przychodów, to w swoich wyliczeniach musi uwzględnić wiele innych czynników. Ogromne znaczenie ma choćby wysokość kosztów uzyskania przychodów. Nie tylko wpływają one na wysokość dochodów, lecz także mogą w znacznym stopniu decydować o tym, jaka forma opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) będzie dla przedsiębiorcy najkorzystniejsza. Obciążeniem dla naszych portfeli są też składki na ubezpieczenia społeczne - obowiązkowe zarówno przy stosunku pracy, jak i przy prowadzeniu działalności gospodarczej, choć różniące się wysokością. Do tego składka zdrowotna - po zmianach wprowadzonych w tym roku przez dwie odsłony Polskiego Ładu w przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej w istotny sposób zmieniły się przecież zasady obliczania jej wysokości i de facto stała się ona kolejną daniną obniżającą wysokość dochodu na rękę.