Bank powołał się na przepisy kodeksu cywilnego mówiące o świadczeniach wzajemnych. W sytuacji, gdy zobowiązania obu stron powinny zostać spełnione jednocześnie, art. 488 par. 2 k.c. pozwala na zatrzymanie świadczenia do czasu zaofiarowania świadczenia wzajemnego przez drugą stronę. Krakowski sąd ma jednak wątpliwości, czy w przypadku umów indeksowanych do obcej waluty można mówić o wzajemności. Jego zdaniem za jej brakiem przemawia występowanie ryzyka walutowego. „Nie sposób uznać za ekwiwalentne świadczenia, których wartość w toku wykonywania umowy może ulec daleko idącym zmianom, zaburzając tym samym proporcje tych świadczeń, a w efekcie ich początkową ekwiwalentność” – uzasadnia swoje stanowisko sąd w wystąpieniu do SN.