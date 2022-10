Główna pozwana udostępniała widzom m.in. produkcje spółki, która wytoczyła powództwo. Zgodnie z umową licencyjną programy te mogły być udostępniane tylko na terytorium Serbii i Czarnogóry. Wszędzie poza tymi krajami platforma powinna blokować dostęp do nich i co do zasady, z wyjątkiem półtoramiesięcznego okresu, tak też robiła. Producent programów w pozwie wniesionym do sądu w Wiedniu odniósł się jednak nie tylko do czasu, kiedy treści objęte jego prawami autorskimi były swobodnie dostępne na terenie Austrii. Argumentował też, że operator platformy wie, że widzowie omijają blokadę geograficzną przy wykorzystaniu usług wirtualnej sieci prywatnej (VPN), które pozwalają sprawiać wrażenie, że użytkownik znajduje się w Serbii lub Czarnogórze.