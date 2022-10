Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołania spółek BCU Trading z Dubaju i FutureNet Ukraine ze Lwowa – poinformował wczoraj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W lipcu 2020 r. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, wydał decyzję, że portal FutureNet i platforma reklamowa FutureAdPro to nielegalne systemy promocyjne typu piramida. Obiecywały one wynagrodzenie za wprowadzanie nowych osób i namówienie ich do kupienia pakietów uczestnictwa lub określonych statusów.

Sąd potwierdził, że prezes Chróstny mógł rozpatrywać sprawę zagranicznych przedsiębiorców, bo ich praktyki naruszały zbiorowe interesy konsumentów także z Polski. Wyrok potwierdził też, że spółki muszą poinformować o decyzji prezesa UOKiK w formie filmu na portalu YouTube. O tym, że projekt FutureNet jest piramidą finansową, informowaliśmy na łamach DGP już w marcu 2019 r. Pomysłodawcy – Roman Ziemian i Stephan Morgenstern – przekonywali wtedy, że ich portal jest lepszy od Facebooka, bo za korzystanie z niego otrzymywało się pieniądze