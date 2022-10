Już nie tylko zarząd spółki akcyjnej czy prostej spółki akcyjnej będzie miał obowiązek sporządzać oficjalny protokół z przebiegu każdego ze swoich posiedzeń. Za dwa dni zobowiązany do tego będzie również zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I choć dla wielu dużych spółek z o.o. nie będzie to problemem, bo zwyczaj protokołowania posiedzeń zarządu wykształcił się tam wcześniej samoistnie, to jednak dla zdecydowanej większości - szczególnie w podmiotach z jednoosobowym zarządem lub w przedsiębiorstwach rodzinnych - wspomniany protokół będzie nowym obowiązkiem. Od 13 października będzie to dotyczyć każdej spółki z o.o. Jak podkreślają eksperci, niewątpliwą zaletą nowego obowiązku będzie większa dokładność w zakresie dokumentowania działalności zarządów spółki z o.o., szczególnie przy zmianie w składzie zarządu. Po wprowadzeniu tego obowiązku można będzie też bez problemu m.in. ustalić, co było przedmiotem posiedzenia zarządu i czy np. rzeczywiście udzielono zgody na podjęcie danej czynności. Znowelizowane regulacje wymuszą zmiany w całej organizacji, wpłyną też na przebieg procesu zakupów, proces zawierania wszystkich umów , inwestycji, finansów itd.