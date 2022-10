– To koniec patologii polegających na tym, że chwilówka urasta do monstrualnych rozmiarów, wskutek czego ludzie tracili domy , mieszkania, dorobek całego życia – mówił po głosowaniu Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. – Ustawa obniża ponad pięciokrotnie koszty pożyczek. Dziś za pożyczkę na 1000 zł wziętą na 30 dni trzeba zapłacić 275 zł kosztów pozaodstekowych, a po naszej zmianie będzie to 50 zł – podkreślał.