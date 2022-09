Co może zniechęcać menedżerów spółki zależnej w związku z przyjęciem nowych rozwiązań? Mogą oni nie widzieć realnych korzyści związanych z przyjęciem nowych rozwiązań. Po otrzymaniu każdego wiążącego polecenia będą musieli zbadać, czy nie zachodzą przesłanki do odmowy jego wykonania. Podstawowa przesłanka odmowy wykonania polecenia została przy tym ujęta w przepisach bardzo szeroko. Jest nią nie tylko doprowadzenie do niewypłacalności, lecz także samo zagrożenie nią. To okoliczność bardzo trudna do zobiektywizowanej i oderwanej od innych czynników (wewnętrznych oraz zewnętrznych) oceny. Dodatkowo spółka zależna niebędąca spółką jednoosobową (w 100 proc. zależną) powinna podjąć uchwałę o odmowie wykonania wiążącego polecenia, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że jest ono sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej szkodę. Chodzi o szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą lub inną spółkę zależną z grupy w okresie dwóch lat, licząc od dnia, w którym nastąpi zdarzenie wyrządzające szkodę (o ile statut lub umowa nie stanowią inaczej).