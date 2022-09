Jesteśmy dużym zakładem produkcyjnym, który ma problem z dłużnikami. Jak zmotywować ich do zapłaty zobowiązania i czy po ostatnich zmianach w prawie są możliwości, by wydłużyć okres przedawnienia? Wiemy, że od 1 lipca zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji pozasądowej nie przerywają już biegu terminu przedawnienia, a jedynie powodują jego zawieszenie.

Bieg terminu przedawnienia ‒ jak wskazują przepisy kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) ‒ rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, np. w dniu płatności wynagrodzenia, określonym w umowie albo na fakturze lub rachunku. Niektóre zachowania wierzyciela lub dłużnika powodują jednak przerwanie biegu terminu przedawnienia. A to oznacza, że zaczyna on wówczas biec na nowo. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przerwanie przedawnienia nastąpiło przez czynność w postępowaniu przed sądem albo innym organem lub przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji. Wówczas przedawnienie zacznie biec na nowo dopiero wtedy, gdy wspomniane postępowanie zostanie zakończone.