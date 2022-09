Rosnące ceny energii, wywołane kryzysem energetycznym, uderzają zarówno w przedsiębiorców, jak i gospodarstwa domowe. Pojawiają się spore obawy nie tylko o dalszy wzrost cen, lecz także o samą dostępność nośników energii (im wyższy spadek temperatury, tym większe zapotrzebowanie). Czy rzeczywiście w najbliższym czasie może zabraknąć energii? Co chwilę pojawiają się kolejne inicjatywy, zarówno lokalne, jak i na szczeblu unijnym, mające nie dopuścić do takiej sytuacji. Obowiązkowe ograniczenie poboru energii elektrycznej w godzinach szczytu (gdy zapotrzebowanie jest największe) to np. jedna z ostatnich wstępnych propozycji Komisji Europejskiej dotyczących polityki energetycznej. Na konkretne rozwiązania jednak trzeba jeszcze poczekać, prace nad nimi dopiero się rozpoczęły - tłumaczy Jacek Karp, radca prawny z kancelarii Olesiński.

Co jednak, jeśli sprawdzi się negatywny scenariusz i podejmowane działania zapobiegawcze nie dadzą oczekiwanych rezultatów, w związku z czym staniemy w obliczu niedoboru energii? Czy wówczas możliwe będzie wprowadzenie odgórnych ograniczeń w poborze energii dla polskich przedsiębiorców ? A jeśli tak, to czy wszystkich obejmą tak samo? Wprowadzenie ograniczeń w poborze energii elektrycznej , gazu ziemnego i ciepła jest możliwe w uregulowanych w prawie określonych sytuacjach i różni się w zależności od rodzaju energii, którego dotyczy.