Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 10 listopada 2023 r. nie będą mogły korzystać z usług finansowania społecznościowego (tzw. platform crowdfundingowych). Wtedy bowiem zacznie obowiązywać zakaz składania oferty nabycia udziałów w sp. z o.o. do nieoznaczonego adresata oraz promowania nabycia udziałów poprzez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata. Wynika to z art. 1821 kodeksu spółek handlowych, wprowadzonego ustawą z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488; dalej: ustawa o crowdfundingu).