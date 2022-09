Przypomnijmy: nowelizacja ustawy o grach hazardowych z 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 88) wprowadziła obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności bukmacherskiej. Dotyczy to zarówno firm operujących w internecie, jak i stacjonarnie. Istnieją również obostrzenia co do formy prowadzonej działalności, miejsca siedziby oraz kapitału zakładowego.