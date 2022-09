Rozszerzenie zawartego w kodeksie drogowym katalogu obligatoryjnych przesłanek do kierowania pojazdów na badanie techniczne zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji kodeksu karnego skarbowego. Dziś, zgodnie z art. 81 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm., dalej: p.r.d.), organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego mogą wysłać pojazd na wizytę w stacji kontroli pojazdów (SKP) np. w razie uzasadnionego podejrzenia, że stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu (patrz: grafika).