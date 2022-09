Uzgadnianie warunków ofert i podejmowanie działań prowadzących do wyboru oferty z wyższą ceną oraz wpływanie na wynik zamówień publicznych na utrzymanie zieleni – to powody do nałożenia kary przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego.

Dwie spółki: Firma Usługowo-Transportowo-Sprzętowa „Zwyż-Dźwig” z Żagania (woj. lubuskie) oraz Firma Handlowo-Usługowa Maciej Berger z Iłowej (woj. lubuskie) brały udział w trzech przetargach przeprowadzonych w latach 2016–2019, związanych z wycinką, frezowaniem, karczowaniem i pielęgnacją drzew. Analiza UOKiK wykazała, że przedsiębiorcy celowo składali w przetargach niekompletne oferty, po czym w zależności od układu ofert w rankingu decydowali o ich uzupełnieniu. Jak wyjaśnia Tomasz Chróstny, jeśli najkorzystniejsza okazywała się propozycja FHU Berger, a następną w kolejności była propozycja Zwyż-Dźwig, wówczas przedsiębiorca proponujący cenę potencjalnie zwycięską nie uzupełniał oferty bądź uzupełniał ją wadliwie, przez co była odrzucana. W konsekwencji dochodziło do wyboru przez zamawiającego droższej oferty Zwyż-Dźwig.