Nie wiadomo, ilu inspektorów ochrony danych (IOD) powołano w Polsce - choć trzeba ich zgłaszać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to ten nie prowadzi związanych z tym statystyk. Wiadomo natomiast, że muszą ich być dziesiątki tysięcy. Kilkadziesiąt tysięcy podmiotów publicznych ma obowiązek ich powołania. Firm prywatnych, które muszą to zrobić, jest mniej, ale wiele zatrudnia takich specjalistów z własnej woli, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Jeśli IOD zostanie powołany, to administrator musi wskazać kontakt do niego. Polskie przepisy dodatkowo wymagają podania imienia i nazwiska.