Wskazane założenia projektu są bardzo zbliżone do założeń, jakie przyjęto przy ostatnich próbach pracy nad nowelizacją reżimu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Stanowią one podwaliny całkowicie nowego systemu opartego na zupełnie innym reżimie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nie jest to więc propozycja modyfikacji, lecz zbudowania systemu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na nowo.