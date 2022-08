W przepisach nie określono, na jaki cel muszą być dokonywane dopłaty . Oznacza to, że np. mogą być one wnoszone po to, żeby przeciwdziałać czasowym trudnościom finansowym spółki. Mogą też wynikać z potrzeby jej dokapitalizowania czy z konieczności pokrycia nakładów inwestycyjnych. Nałożenie na wspólników obowiązku wnoszenia dopłat jest więc jednym z możliwych, przewidzianym prawem, sposobów finansowania potrzeb spółki. Zwrócono na to uwagę w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2022 r. (sygn. akt II FSK 1314/21).