Chodzi o opłaty pobierane za takie usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz ich kontrahentów, które polegają na wykonywaniu różnych świadczeń związanych z procesem sprzedażowym. Mogą więc dotyczyć marketingu czy zagadnień logistycznych. Sieć pobiera w zamian za to tzw. opłaty okołosprzedażowe. Praktyki stosowane przez wspomniane wyżej spółki wzbudziły zastrzeżenia UOKiK. W ich ramach wymaga się od dostawców płacenia m.in. za transport produktów z centralnych magazynów sieci do jej sklepów. Tymczasem taki system dystrybucji towarów stanowi integralną część modelu biznesowego tych spółek, zatem to one powinny ponosić koszty jego organizacji. Zdaniem urzędu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może zatem stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów. Także zakres usług marketingowych świadczonych na rzecz dostawców został określony w sposób, który można uznać za niejasny.