Skutkiem orzecznictwa w tym zakresie była dyrektywa 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. Wskazano w niej, że „brak ram prawnych dotyczących przekształceń i podziałów transgranicznych prowadzi do fragmentacji rozwiązań prawnych i niepewności prawnej, które tworzą bariery w korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości. Prowadzi to również do nieoptymalnej ochrony pracowników, wierzycieli i wspólników mniejszościowych na rynku wewnętrznym”. Uznano, że uregulowanie tej kwestii na poziomie wspólnotowym jest kwestią niezwykle istotną dla harmonizacji prawa i zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.