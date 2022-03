Jak przypomina, biznes od początku wskazywał, że jest to fatalny projekt. Przekonuje, że niczego nie poprawi on w gospodarce odpadami opakowaniowymi, a tylko dołoży się do nakręcającej się inflacji, nakładając na producentów nowe parapodatki. – Skutkiem zaproponowanych przez ministerstwo rozwiązań będzie wyłącznie wzrost cen każdego produktu w opakowaniu – argumentuje.