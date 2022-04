Na parking, gdzie trzymamy służbowe pojazdy, wtargnęły zwierzęta z pobliskiego gospodarstwa rolnego. W efekcie doszło do uszkodzenia kilku aut, a straty z tego tytułu oszacowałem na ok. 10 tys. zł. Właściciel zwierząt nie chce wypłacić odszkodowania, zasłaniając się tym, że poniósł już konsekwencję, płacąc mandat w wysokości 500 zł, który otrzymał od policji. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

W opisanej sytuacji odrębną kwestią jest odpowiedzialność właściciela zwierząt z punktu widzenia karnego, a odrębną – z punktu widzenia cywilnoprawnego. Odpowiedzialność karna