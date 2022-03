W obydwu sprawach przesłanki do wydania decyzji były podobne. Firmy składały odrębne oferty w publicznych przetargach, a następnie z różnych powodów nie uzupełniały dokumentów dotyczących tańszej z ofert, co sprawiało, że zamawiający był zmuszany do wyboru droższej. Tak działo się w przetargach na usługi wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew w Zielonej Górze oraz na transport osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży do szkół w Siemianowicach Śląskich. W pierwszej decyzji UOKiK ukarał pięć firm na łączną sumę 131 tys., w drugiej dwóch przedsiębiorców na kwoty sięgające 200 tys. zł.