Miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż nieruchomości. Zgodnie z ogłoszeniem warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium o wartości 10 proc. ceny wywoławczej, co w praktyce oznacza kwotę ok. 20 tys. zł. To jest znaczna suma dla naszej spółki. Tymczasem mamy roszczenie wobec miasta z innych umów w sprawie zamówień publicznych, m.in. wciąż na kontach urzędu są gwarancje należytego wykonania umowy. Czy w tej sytuacji spółka może domagać się zwolnienia z wadium do przetargu?

Niestety przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia z wadium uczestników przetargu m.in. z powodu dysponowania przez zamawiającego środkami pieniężnymi takiego uczestnika z innego tytułu prawnego. Zacznijmy od omówienia obu świadczeń, wadium i gwarancji, regulowanych przez prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Gwarancja