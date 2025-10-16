Operatorzy komórkowi w Polsce stopniowo rezygnują z technologii 3G. Do końca 2025 roku proces ten zakończy Play. To oznacza, że użytkownicy starszych telefonów nieprzystosowanych do nowszych standardów, takich jak LTE i 5G, stracą możliwość korzystania z internetu mobilnego. Choć połączenia głosowe i SMS-y wciąż będą działać, przesyłanie danych oraz MMS-ów może stać się niemożliwe.

Wyłączenie sieci komórkowej 3G – kiedy zrobią to poszczególni operatorzy?

T-Mobile jako pierwszy zakończył działanie sieci 3G już w 2023 roku. Orange kontynuuje proces jej wyłączania i planuje zakończyć go w całym kraju do końca 2025 roku. W tym samym czasie technologię 3G wygasi również Play. Najdłużej, bo aż do 2027 roku, utrzyma ją Plus. Decyzje te mają na celu uwolnienie pasma dla nowoczesnych technologii LTE i 5G, które oferują znacznie szybszy i stabilniejszy transfer danych.

Problemy z działaniem internetu pojawią się u posiadaczy starszych modeli telefonów, które obsługują wyłącznie sieć 3G. Takie urządzenia po jej wyłączeniu nie będą mogły połączyć się z siecią komórkową w celu przesyłania danych. Nadal jednak będzie można z nich wykonywać połączenia telefoniczne i wysyłać SMS-y. Użytkownicy telefonów z 4G, nawet jeśli nie obsługują LTE, nadal będą mogli korzystać z podstawowych funkcji internetowych, choć z wolniejszym transferem.

Czy będą rekompensaty dla użytkowników starszych telefonów komórkowych

Operatorzy nie przewidują odszkodowań dla klientów korzystających z telefonów nieobsługujących nowych technologii. Osoby, które chcą dalej korzystać z internetu mobilnego, będą musiały wymienić sprzęt na nowszy model. W niektórych przypadkach sieci komórkowe mogą zaproponować rabaty lub oferty promocyjne na zakup nowych urządzeń, jednak nie będą to rekompensaty regulowane prawnie.

Jak sprawdzić, czy telefon działa po wyłączeniu sieci 3G?

Operatorzy udostępniają proste sposoby na sprawdzenie kompatybilności telefonu. W smartfonach z systemem Android można to zrobić w zakładce „Sieć komórkowa” lub „O telefonie”, a w urządzeniach Apple w sekcji „Sieć” w opcji „To urządzenie”. Orange oferuje też swoim klientom możliwość wysłania bezpłatnego SMS-a by sprawdzić, czy karta SIM i telefon będą działać po wyłączeniu sieci 3G.