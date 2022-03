Ugruntowane jest już orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym nauczyciele pełnią funkcje publiczne, a co za tym idzie – ich zarobki stanowią informację publiczną. Odkąd jednak zaczęło obowiązywać RODO , część podmiotów publicznych powołuje się na jego przepisy jako mające prymat nad prawem do informacji. Tak też zrobił dyrektor jednej ze szkół publicznych, do którego wpłynął wniosek o ujawnienie zarobków wszystkich nauczycieli. Wskazał z imienia i nazwiska wszystkich członków rady pedagogicznej wraz z wykształceniem i procentową wielkością dodatku stażowego oraz zbiorczą tabelą wynagrodzeń. Odmówił natomiast ujawnienia, ile zarabiają konkretni nauczyciele.