Nowelizacja wprowadziła także zakaz koncentracji na rynku. Oznacza to, że jeśli dany podmiot prowadzi co najmniej cztery placówki ogólnodostępne, również nie dostanie zezwolenia na otwarcie kolejnych punktów. Nowe przepisy wciąż budzą emocje i kontrowersje w branży. Nierzadko są też podstawą wątpliwości prawnych. W sprawach prowadzonych przez prawników kancelarii SPCG chodziło o zmianę treści zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Spółki uzyskały zezwolenia jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, nie objęły ich więc zaostrzone wymogi. Problem jednak w tym, że w międzyczasie zmieniła się firma spółki jawnej. Spowodowało to konieczność zmiany zezwolenia, a organy inspekcji farmaceutycznej uznały, że ze względu na nowe przepisy nie jest to możliwe. Powód? Wspólnicy nie byli farmaceutami.