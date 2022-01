Dokument jest podzielony na dwie fazy (przygotowanie i przeprowadzenie konkursu), dodając wytyczne dotyczące zakresu prac i obowiązków sądu konkursowego. Wskazówki mają być jak najbardziej praktyczne, dlatego zamiast opisów znajdziemy w nim częściej wyliczenia punktowe, nierzadko w formie tabel. Przykładowo wzór regulaminu konkursowego przedstawiono w formie komponentów z tabelami podzielonymi na dwie kolumny, z których jedna zawiera informacje obowiązkowe, a druga opcjonalne, do uzupełnienia przez zamawiających, po dostosowaniu do potrzeb konkretnego postępowania. Wszystkie wskazówki przygotowano dla konkursu ograniczonego, dwuetapowego, z planowanym udzieleniem zamówienia na usługi autorom zwycięskiej pracy. Pierwszy etap to składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz opracowań studialnych, drugi to składanie właściwych prac przez uczestników, których opracowania studialne zostały dopuszczone.