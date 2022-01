Jak podała spółka, spełnione zostały cztery warunki zawieszające zastrzeżone w umowie SPA. Jednocześnie nieziszczone pozostają dwa pozostałe warunki zawieszające, dotyczące zgód odpowiednich organów antymonopolowych.

Na początku listopada Allegro informował, że przejmie 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.

Finalizacja transakcji podlega standardowym procesom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Przewiduje się, że zostanie sfinalizowana do końca pierwszego półrocza 2022 r.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.