Aby jednak w praktyce gmina miała możliwości zweryfikowania autentyczności wspomnianego oświadczenia, musi przedsięwziąć stosowne czynności kontrolne. Jak postanowiono w art. 183 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, art. 18 i art. 181 tego aktu, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). Ustawa ta ma więc zastosowanie do sposobu i zasad przeprowadzania kontroli, m.in. w zakresie prawdziwości omawianych oświadczeń. W praktyce organy wykonawcze gmin (czyli odpowiednio wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast) wprowadzają w drodze zarządzeń specjalne procedury kontrolne, w tym dotyczące weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. W ramach tych procedur uwzględniane muszą być regulacje prawa przedsiębiorców - przede wszystkim dotyczy to kwestii upoważnienia do czynności kontrolnych. W art. 49 prawa przedsiębiorców m.in. postanowiono, że upoważnienie zawiera w szczególności: wskazanie podstawy prawnej; oznaczenie organu kontroli; datę i miejsce wystawienia; imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej; oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą; określenie zakresu przedmiotowego kontroli; wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy. Ponadto zakres kontroli nie może wykraczać poza ten, który wskazano w upoważnieniu. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarcze w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Natomiast za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji (w tym ksiąg podatkowych) innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Co istotne, choć ww. przepisy nie dookreślają sposobu sprawdzenia prawdziwości złożonych oświadczeń, to niewątpliwie takie uprawnienie przysługuje przedstawicielom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.