Prezes UODO zgłosił jednak dużo poważniejsze zastrzeżenia co do zakresu danych osobowych użytkowników, jakie ma móc przetwarzać Rada Wolności Słowa. Zgodnie z projektem będzie ona miała dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jej ustawowych zadań, w tym do danych szczególnych, a więc także na temat pochodzenia rasowego, przekonań religijnych czy światopoglądowych, poglądów politycznych czy orientacji seksualnej (art. 9 ust. 1 RODO). Tymczasem nie sprecyzowano, co mieści się w zakresie wspomnianych zadań ustawowych rady.