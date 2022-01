Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów grozi kara maksymalnie do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku. Przy tym za przedsiębiorcę uznaje się nie tylko osobę wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lecz także każdego, kto w sposób zorganizowany i ciągły faktycznie prowadzi działalność gospodarczą i czerpie zyski np. z zakładania, prowadzenia lub propagowania systemów promocyjnych typu piramida. Może to być bloger, twórca filmów na YouTubie itd.