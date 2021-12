Wiceprezes wskazał, że termin rozliczeń Tarczy PFR 2.0 dla małych i średnich firm (zatrudniających od 10 do 249 pracowników) upływa 15 stycznia 2022 roku, ale Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i Święto Trzech Króli znacząco skracają ten okres.

"Dlatego proszę przedsiębiorców, żeby rozliczenia tarczy PFR 2.0 nie zostawiali na ostatnią chwilę" - mówił Marczuk, zaznaczając, że zbyt późne przysłanie oświadczenia niezbędnego do rozliczenia subwencji, uniemożliwi jego ewentualną korektę, a to może skutkować nakazem zwrotu subwencji.

Przypomniał, że w ramach Tarczy 2.0 na konta przedsiębiorców trafiło 7,1 mld zł, (w tym 3,8 mld zł dla MSP), z najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii branż.

Zaznaczył, że przedsiębiorcy MSP po uruchomieniu Tarczy (15 stycznia 2021 r) mogli wystąpić o wsparcie z PFR, sami przewidując i wyliczając stratę, jaką poniosą w wyniku zamknięcia firm. Teraz - jak powiedział - powinni się z tego rozliczyć, dowodząc, że faktycznie takie straty ponieśli, a jeśli otrzymali więcej niż wynika to z danych finansowych, muszą zwrócić otrzymaną nadwyżkę.

Dodał, że rozliczający się przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenia ws. rozliczeń, oraz dołączyć do nich w formie załączników odpowiednie pliki JPK. Marczuk wskazał też, że subwencja z Tarczy 2.0 może zostać umorzona w 100 proc. pod warunkiem, że firmy prawidłowo się z niej rozliczą.

Pytany o to, ile przedsiębiorców już to zrobiło, powiedział, że z segmentu MŚP obowiązku tego dopełniło prawie 1700 firm, czyli 24 proc. tych, które otrzymały pomoc. Zaznaczył też, że w tej liczbie było kilkadziesiąt oświadczeń z błędami, np. załączono pliki JPK za niewłaściwe miesiące.

"Na szczęście jest czas na skorygowanie tych rozliczeń. Ale jeżeli ktoś będzie czekał do ostatniej chwili i okaże się, że popełni błąd, którego nie sposób będzie skorygować, będzie musiał zwrócić 100 proc. otrzymanego wsparcia" - powiedział.

Podkreśli, że przedsiębiorcy z MŚP dostali na rozliczenie Tarczy 2.0 dwa miesiące, "a cały proces odbyła się w sposób elektroniczny, przyjazny i po prostu trzeba tego obowiązku dopełnić".

Marczuk przypomniał też, że 15 stycznia, mija pierwszy etap umorzeń subwencji z Tarczy 2.0. Drugi, obejmujący mikrofirmy, rozpocznie się 19 stycznia i potrwa do końca lutego 2022 roku. W tym przypadku - jak wskazał - firmy będą musiały złożyć tylko oświadczenia na przykład dotyczące utrzymania działalności czy przestrzegania norm epidemicznych, które PFR zweryfikuje.

Trzeci etap, czyli wydanie decyzji dotyczących umorzeń, nastąpi w kwietniu przyszłego roku. "Jeśli okaże się, że po naszej weryfikacji, MŚP lub mikro będą musiały jakąś część dotacji zwrócić, to będą miały na to czas do 31 maja 2022 roku" - powiedział. Przypomniał, że co do zasady, umorzenie dla firm, które spełnią określone w regulaminie PFR warunki, jest 100-proc.

W ramach Tarczy PFR 2.0, czyli od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r., wsparcie otrzymało 47,7 tys. firm, w tym 7,1 tys. z sektora MŚP. Na konta przedsiębiorców trafiło 7,1 mld zł, w tym 3,8 mld zł dla sektora MSP. Średnie kwota pomocy dla tych firm wyniosła 539 tys. zł, a dla mikrofirm 82 tys. zł.

Pomoc otrzymały firmy objęte 54 kodami PKD. Lista obejmuje branże, które najbardziej doświadczyły negatywnych skutków pandemii Covid-19, w tym przede wszystkim hotelarska, targów i wydarzeń, turystyczna, fitness i gastronomiczna. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska