Co do zasady kontrola administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty mieszczące się w kategoriach enumeratywnie wymienionych w art. 3 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.). Zdaniem NSA nie ma wątpliwości, że decyzje podejmowane przez PFR nie stanowią ani decyzji, ani postanowień. Dlatego też NSA zasadnie poświęcił szerszą część rozważań wyjaśnieniu, dlaczego decyzja PFR nie mieści się w kategorii innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a.

Szerokie ujęcie aktów i czynności podlegających kontroli przez sądy administracyjne pozwala na objęcie tą kategorią form działania administracji, które mają charakter niejednoznaczny i nie spełniają kryteriów pozwalających na zakwalifikowanie ich do którejkolwiek z pozostałych kategorii enumeratywnie wymienionych w art. 3 par. 2 p.p.s.a.

W związku z brakiem precyzyjnych kryteriów kwalifikacji określonego aktu lub czynności do formy działania administracji, o której mowa w art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a., przedstawiciele doktryny wypracowali katalog przesłanek, których łączne spełnienie uzasadnia uznanie danego aktu lub czynności do tej kategorii. Dany akt lub czynność będzie zatem podlegać zaskarżeniu do sądu administracyjnego, jeżeli: