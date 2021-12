Uznał tak Sąd Okręgowy w Łodzi w prawomocnym wyroku. Zdaniem prawników to orzeczenie nieoczywiste, słuszne i bardzo dobre dla franczyzobiorców, którzy często długo tkwią w niekorzystnych dla nich umowach jedynie z powodu szeroko ustanowionego zakazu konkurencji.

Sieć franczyzowa zażądała zapłaty kary umownej, kobieta płacić nie chciała, więc sprawa trafiła do sądu.

Sąd pierwszej instancji nie miał wątpliwości: postanowienie umowne, do którego odwoływała się spółka oferująca franczyzę, znalazło się w zawartej przez powódkę i pozwaną umowie. Pozwana naruszyła zakaz konkurencji. W efekcie ‒ zgodnie z umową ‒ powinna zapłacić 10 tys. zł plus odsetki.

Zadaniem sądu więc jest ocena, czy w tej konkretnej sprawie nie doszło do sytuacji, w której postanowienie umowne jest nieważne ze względu na naruszenie zasad współżycia społecznego.

„Pozwana jest dietetykiem. Są to dosyć wąskie umiejętności, w ramach których pozwana mogłaby prowadzić działalności gospodarczą. Nałożenie na nią zakazu jej prowadzenia rodzi konieczność przekwalifikowania się. Siłą rzeczy wymaga to określonego czasu, przez który pozwana nie może efektywnie zarobkować” ‒ zauważył sąd.

Sąd zaznaczył, że nałożony w umowie zakaz prowadził do faktycznego wyeliminowania możliwości zarobkowania przez pozwaną jako przedsiębiorcę. Można by to uznać za dopuszczalne w sytuacji, gdyby zakaz wiązał się z koniecznością zapłaty wynagrodzenia, ewentualnie dotyczył wyłącznie miejscowości, w której mieszka pozwana, a nie całego kraju. Umowa jednak była skonstruowana korzystnie dla jednej strony ‒ sieci franczyzowej.