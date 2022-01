Prawny obowiązek ujawniania zmian własnościowych w księdze wieczystej ma swoje źródło w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, której art. 35 stanowi, że właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. W kontekście przekształceń własnościowych na szczególną uwagę zasługuje art. 93a par. 1 ust. 2 o.p. Z tej regulacji wynika m.in., że „Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki”. Jak podano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lipca 2016 r. (sygn. akt I FSK 858/16): „W wyniku przekształcenia następuje kontynuacja, a nie następstwo prawne, bo podmiot ulega zmianie, a nie zamianie na inny”. Zatem w znaczeniu prawnym w wyniku przekształcenia dochodzi do kontynuacji bytu prawnego podmiotu przekształcanego, przekształcany podmiot nadal bowiem funkcjonuje, a jedynie w zmienionej formie prawnej. W konsekwencji spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki, jakie miała spółka przekształcana.