W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że istotą zamiaru oszukańczego jest wola doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą tzw. oszukańczych zabiegów, w tym wprowadzenia w błąd, który – przy świadczeniach pieniężnych – nie musi zawsze dotyczyć zatajenia braku zamiaru uiszczenia należności. Może on odnosić się także do braku zamiaru terminowego uiszczenia należności, przy zapewnieniu o woli spełnienia świadczenia w dacie wynikającej z zawartej umowy. W takiej sytuacji również może dojść do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, co może potwierdzać fakt, że gdyby pokrzywdzony wiedział o rzeczywistym zamiarze sprawcy, to w ogóle nie zawarłby z nim umowy i nie dokonał rozporządzenia mieniem (por. wyrok Sądu Najwyższego z 21 maja 2020 r., sygn. akt V KK 112/19).