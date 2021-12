W międzyczasie niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej głośno sprzeciwiają się stosowaniu przez przedsiębiorców dobrowolnego systemu znakowania o nazwie Nutri-Score (N-S). To oznaczenie graficzne w postaci prostego kodu składającego się z pięciu liter (od A do E) i odpowiadających im kolorów (od ciemnozielonego do czerwonego) mających stanowić podsumowanie wartości odżywczej produktu. W Polsce można znaleźć produkty oznaczone wspomnianym systemem - chociażby niektóre artykuły marek własnych sieci Biedronka.