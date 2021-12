Skąd taka strategia? Marcin Wychota wyjaśnia, że dla spółki jest to sposób prewencyjnej ochrony własnych znaków słownych, które same w sobie nie są zbyt silne i możliwe do unieważnienia przez konkurencję, gdyby doszło do spraw spornych. A to dlatego, że chociażby oznaczenie słowne „Take-Two” nie posiada mocnego charakteru odróżniającego, a sama fraza nie jest zbyt unikalna – w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza tylko tyle co „weź dwa”. Wydawca, będąc tego świadomy, celowo rezygnuje z przedłużania ochrony niektórym swoim starszym znakom typu „Take-Two” oraz „T2 Take-Two”, skupiając się na ochronie oznaczeń bardziej odróżniających jak „Take-Two Interactive” oraz „T2 Take-Two Interactive”.