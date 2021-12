Choć wartość zamówień na systemy IT jest bez porównania mniejsza niż na roboty budowlane, to jednocześnie jest to druga branża pod względem liczby odwołań składanych na tym rynku. Pokazuje to skalę problemów i konfliktów, jakie na nim występują. Aż 13 proc. wszystkich odwołań wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy właśnie branży informatycznej (budowlanka to 18 proc. odwołań). Przetargi te są uznawane za najtrudniejsze do przeprowadzenia.