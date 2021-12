– Wydłużony czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej generuje straty dla konsumentów zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jest to szczególnie istotne w okresie rosnących stóp procentowych. Do czasu wpisu hipoteki w księdze wieczystej na rzecz banku wymaga on wyższego oprocentowania kredytu hipotecznego w postaci ubezpieczenia pomostowego. Może to podnieść ratę nawet o 20 proc. – argumentuje Sebastian Juszczak, ekspert PZFD.