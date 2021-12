Wejście tych rozwiązań spowoduje zatem ogromny spadek zainteresowania emisją obligacji ze strony firm pożyczkowych. Przed podjęciem decyzji o emisji obligacji będą one uwzględniać nie tylko zapisy ustawy antylichwiarskiej, lecz także art. 171 ust. 1 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896). Zgodnie z nim, kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 20 mln zł i karze pozbawienia wolności do lat pięciu.